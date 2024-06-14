الجزائر تبحث تعميق التعاون الطاقوي مع هذا العملاق الأمريكي

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس الخميس في الجزائر العاصمة، وفدا عن الشركة الطاقوية الأمريكية شيفرون، بقيادة نائب الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي، ليز شوارتز.

وأشارت الوزارة عبر بيان تلقت "الخبر" نسخة منه، إلى أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك وإطارات من الوزارة، بحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار بين سوناطراك وشيفرون في مجال المحروقات.

وبهذه المناسبة، رحب الجانبان "بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه من خلال التبادلات والمشاورات التي توجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم الخميس على مستوى المديرية العامة لسوناطراك، والتي تشتمل على المبادئ الأساسية للعمل المستقبلي من خلال دراسة الفرص المتاحة لتطوير موارد المحروقات في كل من حوضي أهنات وبركين".

كما ناقش الطرفان أوجها أخرى للتعاون المتعلقة بنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وتطوير الآبار، وفي هذا الإطار، جدد وزير الطاقة "رغبة الجزائر في تطوير وتثمين مواردها من المحروقات وإقامة شراكات متبادلة المنفعة مع الشركات الأمريكية، مع تبادل الخبرات والتدريب".

من جانبها، أعربت شوارتز عن "ارتياحها لجودة العلاقات القائمة مع سوناطراك والاهتمام الكبير لشيفرون بتطوير هذه العلاقات من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية متوازنة ومتينة ذات منفعة للجانبين".