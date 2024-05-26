وضع حد لنشاط ورشة تزوير وتوضيب مأكولات القطط والكلاب

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزونكة، واستغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بقيام بعض التجار بتزوير منتجات موجهة للإستهلاك الحيواني (أكل القطط).

وجاء في بيان لذات المصالح، أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحفاظا على الصحة العمومية، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزونكة، واستغلالا لمعلومات مؤكدة تفيد بقيام بعض التجار بتزوير منتجات موجهة للإستهلاك الحيواني (أكل القطط)، إضافة إلى خداع أو محاولة خداع المستهلكين بواسطة الملصقات، حيث يقوم المعني بشراء المنتوجات من مصادر مختلفة ويقوم هو بتوضيبها وإلصاق العلامات التجارية عليها، ووضعها للبيع قصد الإستهلاك الحيواني.

على الفور تم مداهمة المحل التجاري والمخزن التابع له، والمخصص لتجارة بالتجزئة لتغذية الحيوانات الصغيرة الداجنة رفقة مصالح مفتشية التجارة ببئر مراد رايس، أين تم حجز ما يـقدر بـ 12310 علبة من مختلف أنواع المأكولات والمستلزمات الموجهة للأكل (قطط+كلاب) مع إتلافها، قيمتها المالية بـ 3961970 دج.

تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.