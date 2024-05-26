تفاصيل جديدة حول جريمة طعن امرأة على المباشر

اعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، عن تفاصيل جديدة، عن جريمة محاولة قتل، تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ضحية طعن بسكين.

وجاء في بيان النيابة العامة، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الأغواط الرأي العام، أنه بتاريخ: 22 ماي2024 تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة ضحية طعن بسكين".

وأضافت ذات المصالح، أنه "في نفس اليوم تقدم المدعو (ق.ع) شقيق المعنية إلى مصالح أمن ولاية الأغواط للتبليغ عن قيامه بالاعتداء على شقيقته باستعمال سلاح أبيض وتم توقيفه للتحقيق في الوقائع".

وتنقلت مصالح الضبطية القضائية إلى مسكن الضحية وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، أين أجريت لها عملية جراحية وحالتها الصحية مستقرة حاليا، يضيف المصدر.

وأشار ذات المصدر، أنه بتاريخ اليوم 26 ماي 2024 تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضده بجناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق اصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.