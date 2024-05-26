الشلف: توقيف محتال كان يستغل صورة طفلة لجمع التبرعات

ألقت شرطة الأمن الحضري الخامس بالشلف القبض على شخص يبلغ 31 سنة ينحدر من إحدى الولايات الغربية يمتهن جمع التبرعات دون رخصة بطريقة احتيالية، وهذا بعد أن لفت انتباههم وهو يجمع تبرعات المواطنين بدون رخصة لفائدة طفلة صغيرة مصابة بمرض كان يحمل صورتها ..وبعد توقيفه من طرف عناصر الشرطة قدم هوية غير هويته، ليم تحديد هويته الحقيقية بعد إخضاعه للتعريف عن طريق نظام التعرف الآلي،كما تبين أنه متورط في عمليات مماثلة بولايات مختلفة من الوطن، حيث يقوم بعرض صور أطفال لغرض استعطاف المواطنين عن حالتهم المرضية و يتحصل على مبالغ معتبرة،حيث ضبط أثناء عملية توقيفه على مبلغ مالي يفوق 5000 دينار من عائدات جمع المساعدات و التبرعات دون رخصة و بطريقة احتيالية .

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق،أنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف للمتابعة القضائية .

من جهة أخرى، تمكنت مصلحة أمن دائرة بوقيراط بالشلف من توقيف شبكة تحترف السرقة بالسوق الأسبوعي،مع استرجاع هاتفين.المشتبه فيهم المنحدرين من ولاية تيارت في عقدهم الثاني تم توقيفهم بناء على أوصاف قدمها الضحية بعدما قاموا بسلبه هاتفه النقال.وفي ظرف وجيز،تمكنت عناصر الأمن من استرجاع الهاتف النقال محل السرقة إضافة إلى هاتف نقال أخر تبين قد استولوا عليه من ضحية آخر لهم بذات السوق،مع حجز سلاح أبيض محظور. وبالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة بوقادير، حرر ضد المشتبه بهم ملف جزائي قدموا بموجبه للمتابعة القضائية.