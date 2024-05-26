عجّال:"تحديات كبيرة تنتظر سونلغاز وعلينا مضاعفة الجهود"

أكد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، اليوم، خلال لقاءه بإطارات سونلغاز، بأنّ المجمع يواجه اليوم تحديات كبيرة، لإتمام كافة المشاريع الهامة والاستراتيجية، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا في البلاد، مشيدا بكل الانجازات التي تحقّقت خلال السنوات الأخيرة، والتي لقيت إشادة كبيرة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي كلمته الافتتاحية خلال لقاءه بالإطارات المسيّرة لمجمّع سونلغاز، والمدراء العامين للتوزيع بحضور الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، محمد عبد الفتاح أولاد النوي، عاد الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، للحديث بإسهاب عن كل الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الاخيرة والتي لم يكن لها أن تتحقّق إلا بتظافر جهود جميع الفاعلين بما فيهم مدراء التوزيع بالولايات.

وفي المقابل، أشاد عجّال بمجهودات الجميع التي سمحت لسونلغاز باحترام التزاماتها فيما يخص برنامج رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلّق بربط المناطق المعزولة، مناطق النشاطات، المناطق الصناعية، المستثمرات الفلاحية، فضلا عن إنشاء مخابر لمراقبة أمن الأجهزة المشتغلة، وتركيب كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون".

وكان اللقاء فرصة للرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، لتقديم جملة من التوجيهات من أجل ضمان مرور صيف 2024، داعيا الجميع لمضاعفة الجهود، مؤكدا بأنّ راحة المواطن هي واحدة من أولويات سونلغاز.

وعرف اللقاء خلال الفترة الصباحية تقديم عروض مختلفة تمحورت حول الهيكلة الجديدة للمجمّع وشركاته الفرعية، فضلا عن مخطط العمل لتأمين صيف 2024، وكذا عرض حول أهم المشاريع الهيكلية.