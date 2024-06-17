هذا قيمة التمويل الذي استفادت منه المؤسسات الصغيرة

رافق صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى غاية الفاتح من جوان الجاري، أكثر من 4000 مؤسسة بقيمة إجمالية للمشاريع قدرت ب532 مليار دينار.

وأظهرت آخر حصيلة لصندوق القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة FGAR، أنّه قام منذ بداية نشاطه في 2004 وإلى غاية 1 جوان الجاري من مرافقة 4008 مؤسسة للاستفادة من قروض بنكية بلغت 339 مليار دينار مع ضمانات مالية تجاوزت 147 مليار دينار، وسمحت كل هذه المشاريع بخلق 111797 منصب عمل.

وبحسب الجهات، تتوزع هذه المشاريع على 1805 مشروعا تم مرافقته بولايات الوسط، و1123 مشروعا على مستوى ولايات شرق البلاد، فيما استفاد 768 مشروعا من المرافقة بولايات الغرب، و312 مشروعا في ولايات جنوب البلاد.

وفيما يتعلّق بتوزع المشاريع المستفيدة حسب طبيعة النشاط، تظهر نفس الحصيلة أنه تمت مرافقة 2190 مشروعا في قطاع الصناعة، و936 مشروعا في قطاع الخدمات، و708 مشروعا في قطاع البناء والاشغال العمومية، إضافة إلى 174 مشروعا في قطاع الفلاحة والصيد البحري.

وكان صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد وقع مؤخرا على اتفاقية تعاون مع المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية AFYE (منظمة غير حكومية ذات طابع اجتماعي واقتصادي)، بهدف مرافقة الشباب الراغب في الاستثمار ورفع العراقيل عن تمويل المشاريع، فضلا عن تعزيز تواجد ممثلي الصندوق على مستوى مختلف ولايات البلاد.

يذكر أنه تم إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رسميا فينوفمبر 2002، قبل أن يدخل حيز الخدمة فعليا في مارس 2004، بهدف تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة البنوك في تقاسم أخطار تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الضمانات المالية المقدمة.

كما يرافق الصندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ويساعدها في التركيب المالي للمشاريع المجدية، بما يساعدها في إطلاق نشاطها والتوسع في ظل بيئة تنافسية معقدة.

ب. س