مشاركة جزائرية ملفتة في ملتقى "فيفا تيك" الشهير بباريس

عرف ملتقى "فيفا تكنولوجي" السنوي الثامن، المنظم بين 22 و25 ماي الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، مشاركة الجزائر بأكبر وفد إفريقي للشركات الناشئة الناشطة في مجال الابتكار التكنولوجي والرقمي.

وتضمنت المشاركة الجزائرية في الحدث، الذي يعتبر أكبر ملتقى للتكنولوجيا في أوروبا والعالم، حضور 60 شركة ناشئة، في العديد من المجالات الرقمية، على غرار تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المالية، التكنولوجية الحيوية، التكنولوجيا الزراعية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية، حيث تمكنت العديد من الشركات الجزائرية المشاركة، من إبرام عقود مع شركات ومستثمرين، كما تحصل بعضهم على وعود لجمع التمويل.

للإشارة، أصبح ملتقى فيفا تيك، المنظم من قبل شركة "Publicis" والمجموعة الإعلامية «Les Echos -Le Parisien"، أحد الأحداث الرائدة في العالم في مجال التكنولوجيا، وبات ينافس معرض الإلكترونيات الاستهلاكية التاريخي في مدينة "لاس فيغاس" الأمريكية.

ويشارك في الملتقى أيضا، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، ومديرة شركة "إكس" ليندا ياكارينو، إلى جانب مسؤولين كبار من شركات التكنولوجيا من غوغل، ميتا، مايكروسوفت، وغيرهم من قادة العلامات التجارية الفاخرة.

كما تشارك عدة شركات مصنعة للسيارات التي تقترح سيارات كهربائية أو سيارات هجينة، فيما عرضت مجموعة سيارات شركة تيسلا لأول مرة في الملتقى.