هذه أرقام ومؤشرات قطاع الطاقة

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على افتتاح ملتقى مدراء الطاقة والمناجم ومدراء التوزيع لمجمع سونلغاز، والذي جرى بحضور كل من السادة، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالإضافة الى الرئيس المدير العام لسونلغاز، واطارات من الوزارة ومن سونلغاز.

وقد أشاد الوزير في كلمته التي ألقاها بالمناسبة بالمجهودات المقدمة والتفاني الملحوظ الذين تميزا بهما عمال ومدراء شركة سونلغاز بمختلف فروعها، وكذا كافة قطاع الطاقة بشتى مديرياته، كون هذه المجهودات تلعب دورا حاسما في التنفيذ المحلي لمختلف برامج القطاع، وبالتالي تحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة لهذا الأخير، مؤكدا في نفس السياق دعمه الكامل بكافة الأجهزة المركزية لتزويدهم بالمساعدات اللازمة في أنشطتهم.

وبلغة الأرقام تطرق الوزير إلى الحصيلة التي نجح القطاع في احرازها، أين بلغت اليوم نسبة تغطية بالكهرباء بلغت 99 في المائة، مع أكثر من 11.87 مليون زبون، ونسبة ربط بالغاز بلغت 69 في المائة، مع 7.7 مليون زبون.

وقد مكّنت البرامج المختلفة التي دعمتها الدولة بقيمة 450 مليار دينار من ربط 2.4 مليون مسكن بالغاز و450 ألف مسكن بالكهرباء في السنوات الأخيرة، وبحلول نهاية عام 2025، ويهدف إلى ربط 340 ألف مسكن آخر بالكهرباء و140 ألف مسكن بالغاز، وهو ما يتطلب 140 مليار دينار من الاستثمارات العامة، مع تعبئة الجميع لتحقيق ذلك في الموعد المحدد.

كما تم تعزيز بنيتنا التحتية للطاقة خلال الفترة 2020-2024، حيث تم تركيب 4200 ميغاواط من القدرة الكهربائية الجديدة (أي 16% من الإجمالي)، وإنشاء 4,115 كم من خطوط نقل الكهرباء الجديدة و44 ألف كم من شبكة توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى 2,192 كم من شبكة نقل الغاز و43,500 كم من شبكة توزيع الغاز، وهو ما يمثل 27% من إجمالي الشبكة.

وفي سياق آخر، يدعم القطاع التنمية الاقتصادية من خلال توصيل 64,268 محيط فلاحي بالكهرباء، بالإضافة إلى 12,375 محيط فلاحي آخر في طور الانجاز، فضلاً عن 38 منطقة صناعية و19 منطقة نشاطات ربطت بالكهرباء.

أما بالنسبة للغاز، فقد قمنا بربط 19 منطقة صناعية و40 منطقة نشاطات، كما أن تنفيذ برنامج "مناطق الظل" مكّن من توصيل الكهرباء إلى 95,000 مسكن و331,212 مسكن بالغاز منذ إطلاقه في عام 2020.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى المبادئ التوجيهية التي وضعها السيد رئيس الجمهورية لحماية سلامة المواطنين، أين تم تركيب 5.6 مليون كاشف لأول أكسيد الكربون في المنازل، من أصل 22 مليون كاشف مستهدف.

وفي الأخير أعرب السيد عرقاب عن التزام القطاع بتسريع عملية التحول في مجال الطاقة، حيث تم إطلاق برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 15,000 ميغاواط، بدءًا من 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تم توقيع عقودها مؤخرا، منوها في الوقت نفسه أن القطاع يعمل على تنفيذ البنية التحتية للتنقل بالكهرباء، حيث تم تركيب 277 محطة شحن، مع هدف تركيب 700 محطة بحلول نهاية عام 2024.