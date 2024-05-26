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مجتمع

تلمسان : انفجار قارورة يودي بحياة شخص

26 ماي 2024 ()
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أفادت خلية الاتصال و الإعلام للحماية المدينة بولاية تلمسان أن عناصرها بالرمشي سارعت إلى ورشة لتصليح كهرباء السيارات بشارع سي مرباح بالرمشي من أجل حادث انفجار غاز قارورة من سيارة نفعية مغطاة

تسبب هذا الأخير في مصرع شخص يبلغ من العمر تقريبا 40سنة حول إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الرمشي في حين أصيب شخصان آخران يبلغان من العمر45و19سنة بحروق بليغة حولا كذلك لنفس المستشفى لتلقي العلاج.

و في نفس السياق سارعت ذات العناصر ممثلة في الوحدة الرئيسية لانفجار لغاز وقع بمنزل بباب الخميس، خلف هذا الأخير إصابة سيدة تبلغ من العمر 60سنة.

حولت إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المرشي متأثرة بحروق بليغة لتلقي العلاج.

 

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