زيتوني في الطارف وعنابة لمعاينة هذه الوحدات الإنتاجية

يشرع وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم وغدا، في زيارة عمل وتفقّد ميدانية لولايتي الطارف وعنابة.

خلال الزيارة سيعاين زيتوني، حسب بيان الوزارة، بعض الوحدات الإنتاجية المصدرة ويشرف على إطلاق عملية تصدير عدد من المنتجات الوطنية إلى الخارج، كما سيشرف على افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات الجزائرية (ولاية الطارف اليوم الإثنين).

ووقف وزير التجارة في المحطة الأولى من الزيارة، على افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات الجزائرية، وذلك رفقة والي ولاية الطارف محمد مزيان، حيث توقف عند العديد من الأجنحة وتلقى شروحات وبطاقة فنية حول المنتجات المعروضة، حيث أشار إلى أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية كمنصة لتعزيز الصناعات الوطنية وتوفير فرص جديدة للتسويق والتصدير.

كما أكد زيتوني على التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها على الصعيدين المحلي والدولي.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات الجزائرية تعرف مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الوطنية التي تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، الإنتاج الصيدلاني، الصناعة التحويلية، مواد التجميل، والمواد الصحية، الأثاث المنزلي والمدرسي، الأدوات المدرسية، صناعة الماكينات وغيرها.

كما تعرف مشاركة مؤسساتنا اقتصادية من تونس وليبيا ويهدف الصالون إلى توفير منصة للتواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين، وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.