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مال و أعمال

أسعار النفط ترتفع

27 ماي 2024 ()
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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، مع ترقُّب الأسواق اجتماع "أوبك+" في 2 جوان المقبل. من المتوقّع أن يمدد تحالف "أوبك+" المؤلّف من 22 دولة، خلال اجتماعه في فيينا، الأسبوع المقبل، تخفيضات الإنتاج حتى النصف الثاني من العام.

وتطبّق 8 دول من تحالف "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا، تخفيضات طوعية إضافية للإمدادات، تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا حتى النصف الأول 2024.

وبحلول الساعة 05:54 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.28%، لتصل إلى 82.35 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر جويلية 2024، بنسبة 0.40%، لتصل إلى 78.03 دولارًا للبرميل.

 

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