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مال و أعمال

وزارة التجارة: استجابة شبه كلية لنظام المداومة

17 جوان 2024 ()

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بلغت نسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال ثاني أيام عيد الأضحى 99.92 بالمائة من العدد الإجمالي، وفقا لما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات.

وجاء في البيان: "تنوه وزارة التجارة وترقية الصادرات باحترام التجار والمتعاملين الاقتصاديين لنظام المداومة، خلال ثاني أيام عيد الأضحى، بما يؤشر على الوعي والحس المدني للتجار".

وبلغ عدد المتجاوبين مع برنامج المداومة، وفقا لبيان الوزارة، "52365 تاجر مسخر، بما بشكل حوالي 99.92 بالمائة من العدد الإجمالي، أي بتسجيل 14 تاجرا فقط أخلوا بالتزامهم".

وذكرت الوزارة مرة أخرى أن جميع التجار والمتعاملين الاقتصاديين "مدعوون إلى استئناف نشاطهم التجاري بشكل طبيعي بداية من يوم الأربعاء 19 جوان 2024".

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