البويرة: توقيف شقيقين يروجان المخدرات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة سور الغزلان من توقيف شقيقين تتراوح أعمارهما ما بين 33و 36سنة أحدهما مسبوق قضائيا ومعروفين بأفعال حيازة وترويج المخدرات.

وحسب خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية البويرة فإنه و بعد استصدار إذن بتفتيش مسكنهما العائلي من طرف النيابة المحلية أسفرت العملية عن ضبط كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) بوزن 16غراما ، و كذا كمية من المخدرات (كيف معالج) بوزن 62غراما ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 99000دج من عائدات بيع هاته السموم، و كذا أدوات تستعمل للتقطيع و التغليف قصد الترويج للمخدرات.

وأضاف البيان أنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق أنجز في حقهما ملف جزائي قدما بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص عن فعل قضية حيازة المخدرات (كيف معالج – مخدرات صلبة كوكايين) قصد البيع بطريقة غير مشروعة، مع حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس بدون مقتضى شرعي.