العين الإماراتي بطلا لدوري أبطال آسيا

توّج نادي العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم مساء اليوم السبت بفوزه الكاسح على ضيفه يوكاهاما مارينوس الياباني (5-1) في إياب النهائي و(6-3) بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

وكان يوكاهاما مارينوس فاز في مواجهة الذهاب على أرضه بهدفين مقابل هدف في 11 ماي.

وحقق العين لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد الأول عام 2003.

وحجز العين المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، حيث لحق بالهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.