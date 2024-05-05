آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

المقاومة تقصف وتصيب الهدف (فيديو)

5 ماي 2024 ()
+ -

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، مساء اليوم الأحد، أنها قصفت كرم أبو سالم حيث كانت توجد حشود لقوات جيش الاحتلال الصهيوني، بصواريخ رجوم من عيار 114 مليمتر، مما أسفر عن مقتل 3 جنود و 10 إصابات في صفوف الجيش الصهيوني.

أكدت القناة 12 العبرية، إن 3 جنود صهاينة قتلوا جراء قصف كتائب القسام بالصواريخ لموقع كرم أبو سالم العسكري.

وقد أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عقب قصف كرم أبو سالم إغلاق المعبر أمام مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    بلعريبي يتحدث عن أسعار سكنات "عدل 3"

    13747 قراءة
  • 3

    أمطار غزيرة تجتاح هذه الولايات

    11018 قراءة
  • 4

    المقاومة تقصف وتصيب الهدف (فيديو)

    10139 قراءة
  • 5

    بيت محمد السادس يحترق!

    9578 قراءة