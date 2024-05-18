الجزائر تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن

قال مصدر في الأمم المتحدة، إن الجزائر وسلوفينيا طلبتا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الوضع في مدينة رفح.

ونقلت وكالة "تاس" عن ذات المصادر، أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد يوم الإثنين المقبل، جلسة بشأن العدوان الصهيوني على رفح بطلب من الجزائر وسلوفينيا.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من إدارتي الشؤون الإنسانية والشؤون السياسية وبناء السلام

وفي 6 مايو أعلن الجيش الصهيوني الهمجي، أنه بدأ الاستعدادات لإجلاء سكان شرق رفح، وفي اليوم التالي، أعلن عن بدء عملية عسكرية في رفح والسيطرة على المعبر الحدودي على حدود قطاع غزة مع مصر.