في كمين محكم..القسام تقتل 15 جنديًا صهيونيا برفح

كشفت كتائب "القسام" اليوم السبت، تفاصيل كمين محكم نصبه مقاتلوها لقوات الاحتلال في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان، إن مقاتليها تمكنوا من قتل 15 جنديا صهيونيا، بعد استهداف منزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود، وذلك بواسطة عبوة مضادة للأفراد "رعدية".

وتابعت بأنه بعد ذلك "اقتحم مجاهدونا عليهم المنزل، واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر، بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية".

ولفتت "القسام" إلى أن الكمين وقع في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتابعت الكتائب بأنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في ذات المكان.

وفي سياق متصل، قالت كتائب القسام إنها قصفت تجمعات قوات الاحتلال المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون.

والجمعة، كشف الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أن الكتائب نجحت في استهداف 100 آلية في غضون 10 أيام فقط على كافة محاور القتال بغزة.

وأوقعت "القسام" خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال الصهيوني برفح ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة خلال الأيام الماضية.