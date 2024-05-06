الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية يشيد بجهود الجزائر

استقبل وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد ، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية لوران بيترينكا، المتواجد حاليا في ضيافة الجزائر و أبرز الوزير لرئيس الاتحادية الدولية للرياضة المدرسية ما حققته و أحرزته الجزائر من تقدم في مجال الرياضة عموما، و الرياضة المدرسية بصفة خاصة والتي أولاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،

عناية خاصة من خلال دعمه وحرصه على إنجاز العديد من المنشآت والهياكل في كل أنحاء الجزائر وكذا في جانب التأطير الفني حيث تم تدعم الرياضة المدرسية بأكثر من 13000 ألف أستاذ تربية بدنية ورياضية تم توزيعهم على المؤسسات التربوية.

من جهته أشاد رئس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية بما تحقق في الجزائر في مجال الرياضة المدرسية وعبّر عن عميق امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حضي به من قبل وزير الشباب والرياضة،

كما أبدى إعجابه لما حققته الجزائر في مجال ترقية ودعم الرياضة المدرسية، وهو ما يفتح مجالا واسعا في نظره للعمل على رسم آفاق مستقبلية جادة وتنسيق فعلي بين الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية ووزارة الشباب والرياضة من خلال الترقية الفعلية للرياضة المدرسية، بوصف الجزائر نموذجا يُقتدى به في هذا المجال، كما قال.