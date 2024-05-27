ماذا كان يفعل سليماني في موناكو؟

يتواجد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني منذ يوم أمس في إمارة موناكو أين تابع الجائزة الكبرى لسيارات الفورمولا 1 على حلبة مونتي كارلو بحسب صور ومقاطع فيديو نشرها الهداف التاريخي لـ"الخضر" على حسابه على اسنتغرام.

سليماني وبعد أن أنهى التزاماته مع فريق مالينس البلجيكي يوم السبت الماضي وبعدما تأكد من استبعاده للمرة الثانية من قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الأمر الذي لم يتجرعه بسهولة، فضل الدخول في عطلة سيقضيها ما بين فرنسا ودبي بالإمارات وإيطاليا والجزائر في انتظار مغامرة جديدة وتحدٍ آخر خلال الموسم الكروي المقبل سيكون في فريق أوروبي أو خليجي بعيدا عن البطولة الجزائرية التي أكد بأنه لن يعود إليها يوما كما فعل عدد من زملائه في المنتخب.