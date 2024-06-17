رومانيا تسحق أوكرانيا (فيديو)

حقق منتخب رومانيا فوزًا عريضًا على أوكرانيا، بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، على ملعب أليانز آرينا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

وسجل نيكولاي ستانسيوي الهدف الأول لمنتخب رومانيا في الدقيقة 29، بعدما استغل التمرير الخاطئ ليصوب كرة صاروخية في المرمى.

وعزز المنتخب الروماني تقدمه بتسديدة صاروخية جديدة عن طريق رازافان مارين في الدقيقة 53، بعد هفوة من الحارس أندري لونين.

وسجل دينيس دراجوش الهدف الثالث لرومانيا في الدقيقة 57، بعد متابعة الكرة التي ارتدت من أندري لونين حارس مرمى أوكرانيا على خط المرمى ليضعها في الشباك بسهولة.

ويُعد هذا الفوز هو الأول لمنتخب رومانيا، في بطولة يورو منذ نسخة 2000، كما أنه هو ثاني فوز في تاريخ المنتخب؛

وبات منتخب رومانيا، هو ثاني منتخب يفوز بنتيجة 3-0، بعد فوز منتخب إسبانيا على كرواتيا في الجولة الأولى بنفس النتيجة.