بوزيدي يتحدث عن مستقبله مع مولودية وهران

أكد مدرب مولودية وهران، يوسف بوزيدي، اليوم الاثنين، على ضرورة الاستعداد من الآن للموسم المقبل، مشيرا إلى أن عقده مع النادي المنتمي للرابطة الأولى لكرة القدم يمتد لموسم آخر.

وصرح بوزيدي لوكالة الأنباء الجزائرية : "يجب أن نفكر من الآن في الاستعداد للموسم المقبل لتجنب الوقوع في نفس أخطاء الموسم الحالي الذي تجنبنا فيه السقوط بصعوبة".

وكان هذا المدرب قد التحق بالمولودية في يناير الماضي خلفا لخير الدين مضوي، حيث ورث وضعا معقدا، ومع ذلك نجح في قيادة فريقه نحو البقاء الذي رسمه ''الحمراوة'' قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

وأضاف بوزيدي: ''لقد صرحت بذلك الأسبوع الماضي بعد المباراة ضد مولودية البيض، وقلت أنني لا أرغب إطلاقا في العمل مرة أخرى مع فريق يصارع من أجل البقاء. لدي اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع إدارة فريقي للحسم في مستقبلي مع النادي''.

وتابع: ''عقدي يمتد لعام آخر، ولكن كل شيء سيتم تحديده خلال الاجتماع المعني والأهداف التي سيتم تحديدها للفريق للموسم المقبل. من جهتي، لدي فكرتي عما يتعين علينا القيام به للعب الأدوار الأولى الموسم المقبل''.

كما حذر بوزيدي، الذي أنقذ كذلك الموسم الماضي شبيبة القبائل من السقوط، الجميع في ناديه الحالي من مواصلة "اللعب بالنار".

وقال في هذا السياق: "من الواضح أن مولودية اعتادت في السنوات الأخيرة على انتظار الجولات الأخيرة من البطولة للنجاة من السقوط، ولكن لا أحد بإمكانه توقع تكرار نفس السيناريو خلال المواسم المقبل، وهو ما يحتم علينا التفكير من الآن في لعب الأدوار الأولى''.

ولعل ما يحفز التقني العاصمي أكثر على ضرورة التطلع للتنافس على الألقاب مع النادي الوهراني أن الأخير انتقل إلى ملكية مؤسسة ''هيبروك''، (أحد فروع سوناطراك)، حيث نوه كثيرا بما وضعته هذه المؤسسة، التي اشترت أغلبية أسهم شركة المولودية في سبتمبر الماضي، من إمكانيات سمحت بتجنب سقوط ''الحمراوة'' إلى الرابطة الثانية، وهي الإمكانيات التي يتعين أيضا على الفريق استغلالها لرفع سقف طموحاته، على حد تعبيره.