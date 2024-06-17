اتفاق بين إدارة ترجي مستغانم والمدرب بن دريس

سيواصل المدرب رضا بن دريس، الذي قاد ترجي مستغانم للصعود إلى الرابطة الأولى لكرة القدم بعد 25 عاما من الانتظار، مهامه على رأس العارضة الفنية لهذا النادي، حسبما علم اليوم الاثنين من إدارة هذا الأخير.

وأوضح المصدر ذاته إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المسؤول الأول للترجي عبد الباقي بيبي والمدرب على تجديد العقد الذي يربط الطرفين تحسبا للموسم القادم.

وحقق بن دريس ثاني انجاز من نوعه للموسم الثاني على التوالي بعدما قاد، خلال الموسم الفارط (2022-2023)، فريق إتحاد سوف لصعود تاريخي إلى ساحة النخبة.

وكان هذا المدرب قد بدأ الموسم الحالي مع رائد القبة، المنافس الرئيسي للترجي في سباق التذكرة الوحيدة المؤهلة إلى الرابطة الأولى عن مجموعة ''وسط-غرب''، قبل أن ينتقل إلى مستغانم قبل جولات قليلة من نهاية مرحلة ذهاب البطولة خلفا لزميله الحاج مرين.

ولم يتلق الفريق، تحت قيادة التقني صاحب الـ47 عامًا، أية هزيمة في البطولة، بينما خرج في كأس الجزائر من ربع النهائي أمام شباب بلوزداد، بالضربات الترجيحية بعدما انتهى اللقاء في الوقتين القانوني والإضافي بالتعادل (3-3).

وأنهى الفريق الذي ضيع الصعود في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي والذي تزامن مع عودته إلى الرابطة الثانية، بطولة الموسم الحالي برصيد 75 نقطة حصل عليها من 23 انتصارا مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة فقط، محققا بذلك مشوارا أفضل من الذي قطعه رائد المجموعة الأخرى (وسط-شرق)، وهو أولمبي أقبو الذي بلغ 70 نقطة.