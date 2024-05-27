لاعب بلوزدادي في المنتخب

ضمت قائمة المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، اسم مدافع شباب بلوزداد، شعيب كداد، الذي سيكون حاضرا في المعسكر التحضيري المقبل تحسبا لمباراتي "الخضر" أمام منتخبي غينيا وأوغندا يومي 6 و10 جوان 2024 بالجزائر وكامبالا على التوالي، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2026.

وبالمقابل، فإن قائمة بيتكوفيتش التي تضم 25 لاعبا، خلت من اسمي رياض محرز ومحمد يوسف بلايلي، فيما لم يتم الاحتفاظ أيضا باللاعب أمير سعيود الذي يتواجد اسمه ضمن القائمة الموسعة.

ومن المقرر أن يعود بيتكوفيتش يوم الخميس المقبل إلى الجزائر، على أن يعقد ندوة صحفية يوم السبت أول جوان، وهو اليوم الذي سيتوافد فيه عدد من اللاعبين، المعنيين بالمشاركة في المعسكر التحضيري، على مركز سيدي موسى، قبل يومين على بداية نافذة الفيفا يوم 3 جوان، بغية الانطلاق مبكرا في التدريبات.

واختار بيتكوفيتش ثلاثة حراس وهم أنطوني ماندريا ومصطفى زغبة وأسامة بن بوط، إلى جانب مدافع شباب قسنطينة محمد أمين مدني ومدافع اتحاد الجزائر زين الدين بلعيد.