الكشف عن برنامج معسكر "الخضر"

ينطلق معسكر المنتخب الوطني الأول يوم 3 جوان المقبل بالمركز التقني بسيدي موسى ويمتد إلى 11 من الشهر المقبل وتتخلله مواجهتان في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخبي غينيا يوم 06 جوان (بداية من الساعة 8 مساء على ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة) قبل السفر يوم 8 جوان عبر طائرة خاصة إلى عاصمة أوغندا كامبالا لمواجهة المنتخب الأوغندي بتاريخ 10 جوان بداية من الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر.

وتقرر أن يلتحق المحضر البدني للمنتخب باولو رونغوني وإلى جانبه المدرب المساعد نبيل نغيز أولا بداية من اليوم بالمركز التقني بسيدي موسى لاستقبال عدد من اللاعبين الذين سيباشرون التحضيرات أولا كونهم أنهوا الموسم الكروي منذ فترة في صورة بغداد بونجاح وياسين بن زية على أن يكتمل التعداد يوم 3 جوان بالتحاق أخر العناصر ومن بينهم السعيد بن رحمة الذي خسر أمس مع فريقه أولمبيك ليون نهائي كاس فرنسا أمام باريس سان جرمان.

ومن المقرر أيضا أن يصل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بالجزائر غدا أو بعد غد على أقصى تقدير وقد يسبقه إلى ذلك الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب والتي تأكد خلوها من اسمي النجمين رياض محرز وإسلام سليماني.