تيبازة: الاطاحة بشبكة مخدرات عابرة للحدود

أطاحت فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات بأمن ولاية تيبازة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود واسترجعت سلاحا ناريا وذخيرة حية.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة، اليوم، بتمكن فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود وتوقيف بارون محل عدة أوامر بالقبض في قضايا المتاجرة في المخدرات.

وأشار المصدر إلى أن العملية جاءت إثر رصد ذات الفرقة لمعلومات تفيد بوجود مجموعة إجرامية تسعى لعقد صفقة شراء كميات من المخدرات بمبالغ مالية ضخمة وترويجها بعدة ولايات من الوطن، حيث مكنت التحريات و العمل الميداني تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من إحباط عمل الشبكة مع توقيف شخصين (02) مشتبه فيهما من أفرادها تم تقديمهما أمام النيابة المختصة مع ضبط وحجز 445 غرام من القنب الهندي، 525 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة، سلاح ناري تقليدي الصنع عيار 16 وذخيرة حية ومركبة سياحية.