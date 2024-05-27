رقم قياسي في شباب بلوزداد

باتت مشاركة شباب بلوزداد في مسابقة كأس الجزائر 2024، الأكثر كلفة في تاريخ النادي قياسا بحجم النفقات التي تكبدتها إدارة النادي في سبيل "تحفيز" اللاعبين لأجل الوصول إلى المحطة النهائية التي سيقابل فيها أبناء العقيبة فريق مولودية الجزائر يوم 22 جوان المقبل.

ورفعت إدارة الرئيس مهدي رابحي، الجوائز المالية في مسابقة كأس الجزائر إلى مستويات غير مسبوقة انطلاقا من الدور 16 حيث تحصل رفقاء شعيب كداد على 20 مليون سنتيم نظير التأهل على حساب شبيبة القبائل بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو ثم ذات المبلغ في الدور ثمن نهائي بعد الفوز على حساب نادي أولمبيك أقبو بملعب 5 جويلية و20 مليون سنتيم أخرى بعد التأهل بضربات الترجيح على حساب ترجي مستغانم بملعب الشهيد حملاوي لتقفز المنحة إلى 70 مليون سنتيم لكل لاعب بمناسبة الفوز والتأهل بذات (بضربات الترجيح) على حساب إتحاد العاصمة بمجموع 130 مليون سنتيم لكل لاعب "بلوزدادي" كان حاضرا في المباريات الأربعة مع توقعات بوصول منحة النهائي والتتويج بالكأس التاسعة في تاريخ الفريق أمام مولودية الجزائر لمستويات مسبوقة خاصة قياسا بقيمة المباراة وطبيعة المنافس ووضعية الفريق الذي خسر كل أهدافه (مهدد بتضييع المرتبة الثانية المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا).

يذكر أن سلم المنح في شباب بلوزداد المعتمد في مباريات البطولة هو 30 مليون للفوز خارج القواعد و10 ملايين سنتيم نظير التعادل خارج القواعد دائما مقابل 20 مليون سنتيم للفوز داخل الديار في حين جرت العادة أن لا تحدد أي منحة في مسابقة كأس الجزائر لغاية الوصول إلى المباراة النهائية والفوز بها.