وزير الرياضة يطمئن على البطل الأولمبي موسى

تنقل قبل قليل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية وهران للإشراف على الجلشات الوطنية لإطارات الشباب، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، للإطمئان على الوضع الصحي لأسطورة الملاكمة الجزائرية البطل الأولمبي موسى مصطفى، الذي يرقد في غرفة الإنعاش منذ تاريخ 11 ماي الجاري، إثر تعرضه إلى لحادث مرور ألحق به إصابات بليغة على مستوى الرأس جعلته يفقد الوعي منذ ذلك الحين.

وبالرغم من أن صاحب أول ميدالية أولمبية للجزائر لا يزال مربوط بالأجهزة على مستوى غرفة الإنعاش، إلا أن وضعه الصحي مستقر، وبدأ في التحسن، باعتبار أنه بدأ ينظر إلى من يناديه في انتظار أي تطورات بخصوص استجابته للعلاج في قادم الأيام. ولم يتضح لحد الساعة إمكانية نقل الملاكم موسى للعلاج في الخارج من عدمها، وذلك نتيجة وضعه الصحي الحرج، حيث أن والي الولاية السيد سعيد سعيود، سبق وأن صرح خلال زيارته للمعني قبل أيام، بأن السلطات مستعدة للتكفل بوضعه الصحي من خلال نقله للعلاج إلى الخارج في حال سمحت وضعيته الصحية بذلك.