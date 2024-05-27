وزير البريد يشارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

يشارك وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، بداية من اليوم الإثنين، في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS-2024)، الذي تجري فعالياته بجنيف السويسرية.

وستتضمن مشاركة بيبي تريكي خلال هذه الفعاليات، حضوره جلسات رفيعة المستوى ومائدة مستديرة وزارية، إضافة إلى برمجة لقاءات مع عدد من نظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات، فضلا عن مسؤولي الاتحاد الدولي للاتصالات المنظم للحدث، لتبادل وجهات النظر واستعراض فرص وآفاق التعاون في هذا المجال.

وللإشارة، فإن هذا الحدث رفيع المستوى المنظم بالتعاون مع عدد من الوكالات الأممية والشركاء، يعد بمثابة محطة بارزة بعد 20 من التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي انعقدت على مرحلتين، يعود تاريخ الأولى للعام 2003 بمدينة جنيف، والثانية في عام 2005 بتونس.

وقد تم خلال القمتين السابقتين، وضع إطار للتعاون العالمي في المجال، ضمن رؤية تهدف إلى بناء مجتمعات معلومات ومعرفة ذات أبعاد إنسانية شاملة وموجهة نحو التنمية.