مباراة ودية لمنتخب أقل من 20 سنة خارج الجزائر

سيجري المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 عاما مباراة ودية تحضيرية يوم 23 ماي 2024 أمام المنتخب الإيفواري بأبيدجان.

وعلى هامش مشاركة اتحادية كوت ديفوار لكرة القدم في ملتقى "الكاف" بالجزائر حول إجازة النادي المحترف تحت إشراف "الكاف" وبحضور 12 اتحادية إفريقية، في الفترة الممتدة ما بين 29 أفريل و3 ماي 2024، توصل مسؤولو "الفاف" مع نظرائهم من كوت ديفوار إلى اتفاق يقضي ببرمجة مباراة ودية بين المنتخبين الإيفواري والجزائري لأقل من 20 عاما، بأبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، مما سيسمح للمنتخب الجزائري من لعب مباراة من مستوى عال وخارج الجزائر.

وتم الاتفاق أيضا على أن تسدد "الفاف" للمنتخب الجزائري تذاكر السفر إلى كوت ديفوار، على أن تتكفل الاتحادية الإيفوارية لكرة القدم بإقامة الوفد الجزائري بكوت ديفوار.