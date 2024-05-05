الطارف: أمن البسباس يطيح بعصابة للمخذرات

اطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البسباس ولاية الطارف من وضع حد لنشاط عصابة اجرامية تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة متكونة من شخصين اعمارهما 21 و 25 سنة ينحدران ولايتي الطارف و تبسة مع حجز كمية من المهلوسات العملية التي جاءت على اثر معلومات مفادها قيام احد الأشخاص بجلب كمية من المؤثرات العقلية لغرض بيعها و تسليمها الى احد الاشخاص ينحدر من ولاية الطارف معروف بسلوكه الاجرامي بعد اعداد خطة أمنية محكمة و بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان مكنت من توقيفهما في حالة تلبس مع ضبط و حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 240 كبسولة من نوع بريغابلين 300ملغ ذو منشأ اجنبي تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهما بجرم حيازة و نقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة مع تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة اين صدر في حقهما امر ايداع بمؤسسة اعادة التربية.