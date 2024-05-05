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مجتمع

الطارف: أمن البسباس يطيح بعصابة للمخذرات

5 ماي 2024 ()

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اطاحت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البسباس ولاية الطارف من وضع حد لنشاط عصابة اجرامية تنشط في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة متكونة من شخصين اعمارهما 21 و 25 سنة ينحدران ولايتي الطارف و تبسة مع حجز  كمية من المهلوسات العملية التي جاءت على اثر معلومات مفادها قيام احد الأشخاص بجلب كمية من المؤثرات العقلية لغرض بيعها و تسليمها الى احد الاشخاص ينحدر من ولاية الطارف معروف بسلوكه الاجرامي بعد اعداد خطة أمنية محكمة و بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان مكنت من توقيفهما في حالة تلبس مع ضبط  و حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 240 كبسولة من نوع بريغابلين 300ملغ  ذو منشأ اجنبي تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهما بجرم حيازة و نقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة مع تقديمهما امام الجهات القضائية المختصة اين صدر في حقهما امر  ايداع بمؤسسة اعادة التربية.

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