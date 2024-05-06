الدرك بغليزان يسترجع سيارة وشاحنة كانتا محل سرقة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، في عمليتين نوعيتين من استرجاع سيارة وشاحنة محلا سرقة وهذا بعد تلقي بلاغين، مفادهما سرقة سيارة نوع هيونداي أتوس رمادية اللون بجميع وثائقها من إقليم إحدى الولايات الوسطى المجاورة، وسرقة شاحنة نوع ايسيزي زرقاء اللون مغطاة من إقليم بلدية السمار.

وعلى إثرها باشرت الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة بوضع سدود وبرمجة دوريات عبر جميع المنافذ بإقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، أين تم توقيف سائق السيارة ومرافقه على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق غرب بوادي ارهيو من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي ميهوب، كما تم استرجاع الشاحنة التي ضبطت بإقليم إحدى الولايات الغربية المجاورة.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تسليم السيارة والموقوفين إلى الفرقة الإقليمية المختصة وتسليم الشاحنة إلى مالكها.