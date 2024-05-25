حملة تحسيسية لمكافحة حرائق الغابات بالجلفة

تحضيرًا لموسم الاصطياف 2024، أشرف والي ولاية الجلفة، عمار علي بن ساعد، صباح اليوم السبت، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء لجنة الأمن للولاية، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك، على إطلاق حملة تحسيسية لمكافحة حرائق الغابات. تم تنظيم هذه الحملة في غابة سن الباء بمنطقة مزرب العالي، وشارك فيها جميع الشركاء والمتدخلين بما في ذلك محافظة الغابات، مصالح الحماية المدنية، المؤسسة الجهوية للهندسة الريفية أطلس، الأمن والدرك الوطنيين، الأشغال العمومية، إذاعة الجلفة الجهوية، الكشافة الإسلامية الجزائرية، الجمعيات ذات الصلة بالبيئة، والمتطوعين.

أشار الوالي إلى أن جهودًا كبيرة تُبذل لمكافحة حرائق الغابات من قبل مختلف الفاعلين، حيث تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة. كما أكد على أهمية التحسيس والتوعية للحفاظ على الغطاء الغابي والمحيط البيئي. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة للحد من الأخطار البيئية التي تتزايد خلال فصل الصيف، حيث تكون درجات الحرارة مرتفعة، مما يزيد من احتمالية نشوب الحرائق.