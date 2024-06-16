ڨالمة: وفاة الضحية الثالثة لحادث انفجار الغاز

توفيت صباح اليوم الأحد بمستشفى ابن سيناء"كاروبي" بعنابة، الضحية الثالثة لحادث تسرب الغاز المتبوع بانفجار وحريق داخل منزل بحي محمد شنيشن بمدينة قالمة ،ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضيين.

جاءت حالة الوفاة الثالثة المتعلقة بشقيق الوفاتين الأخريين، "ح.د" 27سنة قيد حياته، جاءت 14 ساعة بعد وفاة شقيقته الثانية 25سنة، التي توفيت مساء أمس السبت بالمستشفى نفسه.

وكانت الشقيقة الصغرى "آ.د"التي لم تتجاوز ال16 من العمر، قد توفيت ليلة الحادثة متأثرة بالحروق البليغة التي تعرضت لها وقتذاك، فيما تم تحويل الضحيتين المتوفيتين مساء أمس وصباح اليوم، في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، إلى مستشفى عنابة لانعدام مصلحة حروق بمستشفى ڨالمة، ولخطورة إصاباتهما.

وبوفاة الضحية الثالثة صباح اليوم، يكون الحادث الكارثي قد خلف مجزرة وسط عائلة من أشقاء أيتام وفقراء، لم تنجو منهم سوى شقيقة واحدة التي فقدت كل شيء وهي داخل خيمة، وبحاجة إلى تكفل سواء في المسكن أو الأثاث المنزلي وأيضا القوت، كونها عديمة الدخل مثلما ذكر لنا جيران الضحايا، الذين لا يزالون على وقع صدمة الحادث الأليم الذي اهتز له حيهم السكني قبل أربعة أيام.