سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى الأم والطفل بورقلة

اهتزت مساء اليوم المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بورقلة، على واقعة سرقة طفلة حديثة الولادة قامت بها امرأة مجهولة نفذت فعلتها ولاذت بالفرار.

وقام أهل وأقارب الطفلة وهم من بلدية الرويسات عقب الحادثة ، بالتجمع أمام مقر المرفق الطبي المذكور للاحتجاج والتنديد بالحادثة وكذا المطالبة بمحاسبة المسؤولين في القضية، في الوقت الذي باشرت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الواقعة.

وبحسب مصادر متطابقة فإن حادثة السرقة نفذتها امرأة مجهولة دخلت المرفق وقامت بأخذ الطفلة ولاذت بالقرار، ولا تزال القضية لحد الساعة تثير الكثير من ردود الفعل لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.