توقيف عصابتين تروجان المخدرات ببرج بوعريريج

وضع أفراد وحدات الأمن ببرج بوعريريج حدا لنشاط عصابتين لبيع المخدرات و الأقراص المهلوسة بفضل التحريات الميدانية واستغلال المعلومات، ما سمح بتوقيف شخصين وحجز كيلوغرام من الكيف المعالج، كما تم توقيف أفراد العصابة الثانية وحجز 624 قرص مهلوس، وبمواصلة التحريات والتحقيق مع الموقوفين انتهت العمليات بحجز 1.9 كلغ من المخدرات (كيف معالج)، 0.14 غ من المخدرات الصلبة (كوكايين)، وحوالي ألف قرص من المؤثرات العقلية، و أكد بيان المكلف بالإعلام أن هذا الأسبوع شهد توقيف 34 متهما في قضايا السرقة والمخدرات بفضل العمل الميداني لمختلف وحدات الأمن ببرج بوعريريج، و تقديمهم للعدالة بتهم السرقة و ترويج المخدرات و إيداعهم الحبس المؤقت .