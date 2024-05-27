العاصمة: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى لمقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار، من توقيف شخصين مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهما ما بين 27 و 33 سنة ينحدران من ولاية العاصمة، عن قضية جناية السرقة بتوافر ظرفي التسلق و الكسر جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.

وأوضح بيان لذات المصالح، إن حيثيات القضية تعود إثر تلقي ذات المصالح لنداء من قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر بخصوص تعرض أحد المنازل للسرقة أين استولى الفاعلان على مبالغ مالية ومجوهرات من المعدن الأصفر.

التحريات التي قام بها عناصر المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في ظرف وجيز أين تم ضبط وحجز مبلغ مالي بالعملة الأجنبية بقدر بـ 85 ألف أورو و2130 ليرة تركية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 40 مليون و 600.000 سنتيم و230 غ من المعدن الأصفر ومركبة نفعية من عائدات السرقة.