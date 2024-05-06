عرقاب يبحث توسيع فرص التعاون مع المجمع النرويجي "إكينور"

بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ، أمس، إمكانيات توسيع فرص الشراكة والاستثمار في الجزائر مع للمجمع الطاقوي النرويجي "إكينور".

جاء هذا خلال استقبال الوزير لنائب الرئيس التنفيذي المكلف بالملف الخارجي للمجمع الطاقوي النرويجي فيليب ماتيو، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وإطارات من الوزارة، كذا أعضاء من المجلس التنفيذي للمجمع . واستعرض الطرفان، خلال اللقاء حسبما ذكره بيان وزارة الطاقة تلقت "الخبر" نسخة منه، حالة علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ولاسيما استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر، وأعربا عن ارتياحهما لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك وإكينور، وخاصة علاقات الشراكة بينهما في عين صالح وعين أمناس.

كما تم خلال اللقاء بحث فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة القائمة بين الشركتين وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة، على غرار، تطوير الحقول، الحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS).

وأعرب ماتيو، بهذه المناسبة، عن ارتياحه لعلاقات التعاون مع سوناطراك، معربا عن اهتمام إكينور بتعزيز تواجدها ونشاطاتها، وخاصة وأن إكينور تحتفل هذا الشهر بذكرى مرور عشرين سنة على تواجدها بالجزائر.