فايد يمثل رئيس الجمهورية في اجتماعات البنك الإفريقي

يتجّه وزير المالية، لعزيز فايد، إلى العاصمة الكينية نيروبي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لسنة 2024، التي ستنعقد من 27 إلى 31 ماي الجاري.

ويصادف هذا العام الذكرى الـ 60 لتأسيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، موضوعها "تحويل إفريقيا: مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح البينة المالية العالمية".

ويترأس فايد، كما جاء في بيان وزارة المالية، بصفته محافظ البنك الإفريقي للتنمية للجزائر وفدا من وزارته للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات والمناسبات رفيعة المستوى.

ويتضمن برنامج أشغال جلسة مجلس المحافظين، التي ستخصص لمناقشة وإقرار الميزانية العمومية للبنك الإفريقي للتنمية، واعتماد البيانات المالية والتقارير السنوية، ومناقشة الأولويات الاستراتيجية للبنك.

كما ينص البرنامج على حوار المحافظين ضمن وضع منصة للحوار مع الرئيس والإدارة العليا للبنك حول القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للقارة والبنك، حيث ذكر البيان أنّ الحوار سيتمحور هذه السنة حول دور البنك في تعبئة القطاع الخاص في سياق أجندة إصلاحات البنك، وكيفية تحسين تيسير القطاع الخاص من أجل نمو شامل ومستدام في إفريقيا.

كما تتضمن الأشغال فعاليات تبادل المعارف التي ستتاح فيها للمشاركين فرصة للتبادل حول مواضيع مهمة، مثل دور البنية المالية العالمية بعد إصلاحها في دفع التحول الهيكلي في إفريقيا، وتأثير مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة خلال العقود الستة الماضية.

وأشار البيان أيضا إلى أنّ الوزير سيحظى خلال هذه الاجتماعات بفرصة للتباحث مع نظرائه الأفارقة ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وكذا مع باقي الفاعلين الرئيسيين، مؤكدا أنّ هذه اللقاءات ستشكل مناسبة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية وفرص الاستثمار وتعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف قطاعات التنمية.