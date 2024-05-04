أعمال شغب في لقاء النصرية-القبة

حدثت أعمال شغب في لقاء الداربي العاصمي الخاص بالجولة الـ25 من الرابطة الثانية هواة بين نصر حسين داي ورائد القبة والذي انتهى بفوز الرائد بنتيجة (2/1) مما يسمح له بمتابعة سباق الصعود في حين أن الجار، نصر حسين داي، يقترب أكثر من السقوط إلى القسم الثالث.

وقد عرفت المباراة منحاً خطيراً دقائق بعد الهدف الثاني الذي أمضاه علي العربي في د63، بحيث قام العشرات من مشجعي النصرية بالنزول إلى الملعب وحينها عمد أعوان الأمن إلى الإمساك بهم ولكن العدد بدأ يتزايد مما جعل الأمور تفلت بعض الشيء من أعوان الشرطة الذين حاولوا بعدها إعادة أكبر عدد ممكن من هؤلاء المشجعين إلى المدرجات تفادياً لإنزلاقات أخرى.

وقد توقف اللقاء لمدة 40 دقيقة كاملة، قبل أن يقرّر الحكم بوخالفة بالعودة إلى المباراة ليّتم لعب الدقيقتين المتبقيتين ويعلن عن نهاية المباراة بانتصار مستحق للرائد بفضل هدفي بلعلام (د15) وعلي العربي (د63)، في حين سجّل للنصرية بن صافي (د33).

وبالعودة إلى أحداث العنف فقد قام بعض المشجعين بتخريب المرمى والشباك بعد اقتحامهم الميدان، في حين أن أحداث الشغب امتدت إلى خارج الملعب مع نهاية المباراة وتّم تخريب مقر "هيتش" في العناصر إضافةً إلى بعض الأملاك الخاصة الأخرى.

وعرفت المباراة أجواء مشحونة بالنظر إلى الحساسية المعروفة بين الفريقين، حتى أنه تقرّر منذ لقاء الذهاب أن مشجعي الناديين لن يتنقلوا كليهما إلى ملعب الآخر، بحيث عرفت مباراة الذهاب غياب مشجعي النصر بملعب بن حداد بالقبة، في حين مقابلة العودة لم يحضرها مشجعي القبة بملعب 20 أوت.