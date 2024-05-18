العميد يوجه رسالة إلى الرئيس تبون

وجهت إدارة مولودية الجزائر، رسالة شكر وعرفان إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي رسالة شكر وقعها رئيس النادي، حكيم حاج رجم، قدم أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الرئيس تبون على تهنئته للمولودية بعد التتويج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم للموسم الكروي 2023/2024، معتبرا تهنئة الرئيس محل اعتزاز جميع منتسبي النادي من إدارة وطاقم فني ولاعبين وأنصار.

وأضاف أن تهنئة الرئيس تبون تعتبر حافزا معنويا للمولودية من أجل المضي قدما للمساهمة في النهوض بكرة القدم والرياضة في الجزائر ومسايرة الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للرياضة والشباب.