الجلفة: انتشال ضحية متوفي من بئر تقليدي بمنطقة شويشة بدار الشيوخ

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بدار الشيوخ مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة متمثلة في كل من فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة GRIMP وفرقة الغطس ، هذا اليوم في حدود الساعة 18سا و04 د لأجل عملية بحث وانقاذ شخص يبلغ من العمر 37 سنة بالمنطقة المسماة شويشة بدار الشيوخ ، أين تبين بعد عملية البحث من طرف مصالح الحماية المدنية التي دامت " ساعة" وجود الضحية ساقط غريق داخل بئر تقليدي عمقه 45 متر و قطره 03 أمتار به ماء بعمق حوالي 20 متر ، وذلك بمنطقة شويشة ، أين تم انتشال الضحية المتوفي وتحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.