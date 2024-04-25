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مجتمع

الجلفة: انتشال ضحية متوفي من بئر تقليدي بمنطقة شويشة بدار الشيوخ

25 افريل 2024 ()

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تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية بدار الشيوخ مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة متمثلة في كل من فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة GRIMP وفرقة الغطس ، هذا اليوم  في حدود الساعة 18سا و04 د لأجل عملية بحث وانقاذ شخص يبلغ من العمر 37 سنة بالمنطقة المسماة شويشة بدار الشيوخ ، أين تبين بعد عملية البحث من طرف مصالح الحماية المدنية  التي دامت " ساعة" وجود الضحية  ساقط غريق داخل بئر تقليدي عمقه 45 متر و قطره 03 أمتار به ماء بعمق حوالي 20 متر ، وذلك بمنطقة شويشة ، أين تم انتشال الضحية المتوفي وتحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.

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