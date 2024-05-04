وفاة امرأة و6 جرحى في حادث مرور بالجلفة

لقيت امرأة مصرعها وأصيب ستة أشخاص آخرين في حادث مرور وقع مساء اليوم السبت بولاية الجلفة.

وأفاد بيان لمصالح الحماية المدنية أن إسعافات المركز المتقدم بالصقيعة مدعم بإسعافات الوحدة الثانوية بحاسي بحبح تدخلت مساء اليوم، في حدود الساعة 16 سا و33 د، لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة للنقل الجماعي من نوع 806 تحمل ترقيم ولاية البليدة وذلك بالطريق الوطني رقم 01 باتجاه عين وسارة حوالي 03 كلم عن منطقة الصقيعة.

الحادث خلف وفاة ضحية من جنس أنثى تبلغ من العمر 66 سنة وإصابة 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و69 سنة، أين تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وإجلائهم إلى مستشفى حاسي بحبح.