انفجار مسكن بالجلفة

قضى سكان حي المستقبل بمدينة الجلفة طوال ساعات الليل في حالة ذعر وهلع بعد أن دوى انفجار في أحد المساكن الفردية تلته ألسنة لهب كثيفة حولت المنطقة من ظلمة إلى نهار فكانت خسائر مادية معتبرة وجروح لدى صاحب السكن مع صدمة لأفراد العائلة التي كان أفرادها جميعا خارج المنزل في زيارة عائلية ولدى عودتهم بمجرد مس قفل الكهرباء من طرف الأب كانت الكارثة.

عاش حي المستقبل بعاصمة الولاية " الجلفة " ليلة بيضاء ليلة أمس في حدود الساعة التاسعة ليلا عندما سمعوا انفجارا قويا من إحدى السكنات المجاورة وهو سكن فردي مكون من ثلاثة طوابق ، ليتفاجأ الجميع بألسنة اللهب الكبرى المتصاعدة إلى السماء وصدمة أفراد العائلة الذين كانوا في زيارة عائلية ولدى عودتهم على متن سيارتهم الخاصة وبعد ركن السيارة في المستودع من طرف الأب صعد باقي أفراد الأسرة لفتح الباب لكن ما حدث أنه بمجرد أن وضع يده على زر الكهرباء حتى كان الانفجار لوجود تسرب للغاز اهتزت وتصدعت الجدران والنوافذ والأبواب فكانت الكارثة كبيرة والصدمة قوية لدى افراد العائلة الذين نجوا بأعجوبة لأنهم لم يكونوا في الداخل وسجلت جروح خفيفة على الأب فقط وأما الخسائر المادية في الطابق الأول كانت كبيرة جدا في الأثاث والتجهيزات والبناية ككل وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد الحريق والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقي الطوابق والسكنات المجاورة.