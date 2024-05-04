بيان تحذيري من الدرك الوطني

نشرت مصالح الدرك الوطني، اليوم السبت، بيانا تحذيريا في إطار مكافحة الجرائم السيبرانية

وأوضح بيان لذات المصالح، أن مصالحها المختصة في مكافحة الإجرام السيبراني عاينت انتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال وأكدت المصالح ذاتها أن الظاهرة تعتمد أساسا على الهندسة الاجتماعية يلجأ فيها المحتالون في كل مرة إلى طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم الإجرامية، مضيفا أن حرصا منهم على سلامتكم من الوقوع في مثل هذه الظواهر الاحتيالية نطلب منكم تجنب دفع السلع مسبقا قبل الاستلام.

ودعت الدرك الى عدم إرسال صور بطاقاتكم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وأي شخص يطلب هذه المعلومات فهو حتما محتال سيبراني، كما دعت الى عدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تعدك بالربح السريع عن طريق الاستثمار المضمون عن بعد من خلال القيام بمهام سهلة وبسيطة.