ورقلة: جثمان الصحفي عبد الحليم عتيق يوارى الثرى

شيعت مساء اليوم بمقبرة بني ثور بورقلة، جنازة مراسل الشروق نيوز الزميل عبد الحليم عتيق في جو مهيب بحضور أفراد من عائلته وأصدقائه وكذا زملائه من الأسرة الإعلامية وكذا جموع غفيرة من المشيعين.

وعرفت الجنازة إلقاء كلمة تأبينية للأستاذ إبراهيم بن ساسي الذي ذكر بخصال الفقيد وتفانيه في تأدية واجبه المهني عبر مختلف المؤسسات والمنابر الإعلامية التي اشتغل بها.

كما تناول الكلمة كذلك ممثل مجمع الشروق سمير حميطوش الذي نقل تعازي مسؤولي المؤسسة لأسرة الفقيد وكذا وسكان الولاية، مؤكدا أن الراحل كان متميزا في عطائه المهني وكان مثابرا في أداء رسالته الإعلامية، مشيرا في ذات السياق إلى أن مسؤولي المجمع لن يتخلوا عن الفقيد وأسرته المكونة من زوجة وثلاث أبناء.

تجدر الإشارة إلى أن الفقيد توفى إثر سكتة قلبية مساء أمس الجمعة ويبلغ من العمر 48 سنة اشتغل مراسلا صحفيا لعدد الصحف القنوات من ولاية ورقلة آخرها قناة "الشروق نيوز".

وكان وزير الاتصال محمد لعقاب قد وجه رسالة تعزية جاء فيها: " بهذه المناسبة الأليمة يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الإعلامية بقناة الشروق، راجيا العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه جنات الخلد ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون" .