التلفزيون العمومي يطلق مسابقة وطنية لهذه الفئة

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، اليوم الأحد، عبر بيان لها، عن إطلاق مسابقة تخص المبدعين من كتاب السيناريو لانتقاء أعمالهم الاجتماعية، الدرامية والفكاهية من مسلسلات وسيتكوم.

وأوضح بيان المؤسسة، أنه على الراغبين في المشاركة، التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة عبر موقع ومختلف منصات التلفزيون العمومي الجزائري خلال الفترة الممتدة من 30 أفريل إلى 15 جوان 2024، ويخص الإعلان السيناريوهات الخاصة بمسلسلات اجتماعية (من 25 إلى 30 حلقة × 45 دقيقة لكل حلقة)، مسلسلات دينية (15 حلقة × 20 دقيقة لكل حلقة)، سيتكوم بالأمازيغية (15 حلقة × 15 دقيقة لكل حلقة).

وأشار البيان، إلى أنه يجب على كتاب السيناريو الراغبين في المشاركة احترام خصوصية المجتمع الجزائري في كتاباتهم وتفادي الكتابات التي تتضمن كل أشكال العنف.