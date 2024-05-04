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مجتمع

ترامواي العاصمة: خسائر بسبب شغب الأنصار

4 ماي 2024 ()

38serv

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أعربت مؤسسة "سيترام" عن أسفها لعدم توفير خدمة الترامواي بالجزائر العاصمة مؤقتًا، بين محطتي حي العناصر وحي المندرين، وذلك بسبب أعمال التخريب التي تمثلت في رشق عربات الترامواي ومحطة الترامواي بالحجارة، اليوم 04 ماي على الساعة الرابعة مساء، من قبل بعض أشباه المناصرين مما أنتج  خسائر مادية، تتمثل في  تدمير شبه كلي لمحطة الترامواي وكسر شبه كلي لنافذات وأبواب قاطرة الترامواي.

وأكدت المؤسسة أن تخريب الأملاك العامة يؤدي إلى أضرار في نوعية الخدمة لا سيما نقص فالعربات وزيادة مدة الانتظار على مستوى المحطات زيادة على ذلك، عمليات التخريب تضع صاحبها تحت طائلة المتابعة القضائية.

وكانت أعمال شغب قد اندلعت أثناء وبعد مقابلة الداربي العاصمي بين نصر حسين داي ورائد القبة بملعب 20 أوت.

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