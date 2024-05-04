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روسيا تتخذ قرارا بشأن زيلينسكي

4 ماي 2024 ()

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أدرجت وزارة الداخلية الروسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على لائحة المطلوبين في قاعدة بياناتها.

ووفق "روسيا اليوم" تشير قاعدة بيانات الوزارة إلى أن فلاديمير زيلينسكي مطلوب بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي.

كما تم إدراج الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشنكو على قائمة المطلوبين في روسيا.

وأضاف ذات المصدر: "الصلاحيات الممنوحة لزيلينسكي كرئيس بموجب الدستور تنتهي ليلة 21 ماي، وبعدها سيصبح رئيسا فاقدا للشرعية، ولا توجد طريقة مشروعة لتمديد ولايته".

وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في مارس ولكنها لم تجر.

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