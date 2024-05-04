أولمبي آقبو .. ترسيم الصعود يتأجل

مني رائد الرابطة الثانية (مجموعة وسط-شرق)، أولمبي آقبو، بأول هزيمة منذ تلك المسجلة في الجولة الأولى ضد شباب باتنة.

وتنقل النادي الممثل للكرة البجاوية إلى مدينة عين مليلة لمواجهة الجمعية المحلية التي تصارع من أجل تفادي السقوط، حيث انهزم أشبال المدرب مراد كاروف بنتيجة هدف دون رد في المقابلة التي تدخل في إطار الجولة الـ25.

وتأجل ترسيم صعود الأولمبي بعدما حقق الملاحق مولودية باتنة الفوز على حساب اتحاد عنابة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى 13 نقطة قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

ويكفي النادي الصاعد هذا الموسم من القسم الثالث تحقيق الفوز في الجولة المقبلة من أجل انطلاق الاحتفالات بمدينة آقبو وترسيم الصعود إلى البطولة المحترفة.