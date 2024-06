Belabed met en garde

Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a mis en garde ce samedi, contre toute tentative visant à compromettre l'intégrité des prochains examens officiels du baccalauréat et du "BEM".

Dans son discours à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, Belabed a souligné la nécessité d'une utilisation positive de l'espace numérique et de la protection des enfants contre la violence et l'exploitation.

Le ministre a déclaré : "En ce jour, il y a des enfants qui sont tués en Palestine", appelant l'UNICEF à les prendre en charge.